Nhận định Aston Villa – Arsenal vào lúc 19:30 ngày 06/12

Nhận định Aston Villa – Arsenal đang là chủ đề nóng hổi nhất vòng đấu này khi cả hai đều đang trình diễn bộ mặt hủy diệt. Cuộc chạm trán lúc 19:30 ngày 06/12 tại Villa Park không chỉ là màn đấu trí giữa Unai Emery vs Mikel Arteta mà còn là cuộc chiến khẳng định tham vọng.

Đánh giá phong độ của Aston Villa – Arsenal

Trước giờ bóng lăn, cả chủ nhà và khách đều sở hữu những con số thống kê ấn tượng, hứa hẹn một trận cầu mãn nhãn và kịch tính đến phút chót.

Phong độ của Aston Villa

Đội chủ sân Villa Park đang trải qua những ngày tháng thăng hoa rực rỡ dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Unai Emery. Chuỗi trận gần đây của Aston Villa là minh chứng rõ nét nhất cho sự ổn định và lỳ lợm mà đội bóng này đã xây dựng được. Trong trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh vào ngày 30/11, Aston Villa đã xuất sắc đánh bại Wolves với tỷ số tối thiểu 1-0. Đó là một trận đấu mà hàng thủ của Villa đã chơi cực kỳ kỷ luật, khóa chặt mọi ngòi nổ của Bầy Sói để bảo toàn chiến thắng quý giá.

Trước đó, tại Europa League hôm 28/11, họ cũng đã có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Young Boys. Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc nhưng vẫn duy trì được mạch chiến thắng cho thấy chiều sâu đội hình của Aston Villa đã được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Leeds vào ngày 23/11 càng khẳng định bản lĩnh thi đấu xa nhà của họ. Với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, tinh thần của các cầu thủ Aston Villa đang lên rất cao và họ hoàn toàn tự tin để tiếp đón Pháo thủ.

Phong độ của Arsenal

Ở bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng đang chứng tỏ vị thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu với chuỗi trận ấn tượng không kém. Dù vừa để Chelsea cầm hòa 1-1 đầy tiếc nuối tại Stamford Bridge hôm 30/11, nhưng đó vẫn là trận đấu mà các học trò của Mikel Arteta kiểm soát tốt thế trận và chỉ thiếu một chút may mắn để giành trọn 3 điểm. Kết quả hòa này không làm lu mờ đi sức mạnh khủng khiếp mà Pháo thủ đã thể hiện trước đó vài ngày.

Cụ thể, tại đấu trường danh giá Champions League hôm 27/11, Arsenal đã có màn trình diễn đẳng cấp thế giới khi đè bẹp Hùm xám Bayern Munich với tỷ số 3-1. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực của Arsenal tại sân chơi châu lục.

Trước đó nữa, trong trận derby Bắc London rực lửa với Tottenham vào ngày 23/11, Pháo thủ đã nã vào lưới đối thủ tới 4 bàn để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1. Hàng công của Arsenal đang hoạt động cực kỳ trơn tru với sự bùng nổ của các ngôi sao, ghi tổng cộng 8 bàn thắng chỉ trong 3 trận gần nhất.

Bảng tỷ lệ kèo trận Aston Villa – Arsenal

Dựa trên dữ liệu thực tế và vị thế của hai đội, dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho trận đấu này:

Soi kèo châu Á Aston Villa – Arsenal

Việc nhà cái để Arsenal chấp 0.5 trái ngay tại Villa Park cho thấy niềm tin rất lớn vào đội khách. Dù Villa toàn thắng 3 trận gần đây, nhưng các bại tướng của họ (Wolves, Young Boys, Leeds) chưa đủ tầm so sánh với những nạn nhân của Arsenal (Bayern, Tottenham). Pháo thủ đang có thói quen bắt nạt các đối thủ bằng lối đá kiểm soát và pressing tầm cao nghẹt thở. Với quyết tâm đua vô địch, Arsenal nhiều khả năng sẽ vượt qua áp lực sân khách để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: Arsenal (-0.5)

Soi kèo châu Âu Aston Villa – Arsenal

Ở kèo châu Âu, cửa Arsenal thắng (1.88) là lựa chọn an toàn và khả thi nhất. Aston Villa dưới thời Emery rất khó chịu, nhưng họ thường gặp khó khi đối đầu với những đội bóng có tốc độ luân chuyển bóng nhanh như Arsenal. Trận hòa trước Chelsea chỉ là tai nạn nhỏ, và Arsenal thường trở lại rất mạnh mẽ sau mỗi cú vấp. Đẳng cấp và chiều sâu đội hình sẽ giúp thầy trò Arteta giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Dự đoán: Arsenal thắng

Soi kèo Tài Xỉu Aston Villa – Arsenal

Mức kèo Tài Xỉu 2.5 là khá cao, nhưng hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào cửa Tài. Arsenal đang sở hữu hiệu suất ghi bàn gần 2.7 bàn/trận, trong khi Aston Villa cũng nổ súng đều đặn 5 bàn/3 trận gần nhất. Cả hai đội đều không có xu hướng chơi tử thủ, hứa hẹn tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Lịch sử đối đầu tại Villa Park cũng thường xuyên chứng kiến những cơn mưa bàn thắng.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số Aston Villa – Arsenal

Một trận đấu mở với tốc độ cao là kịch bản dễ xảy ra nhất. Aston Villa có thể ghi bàn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng sức tấn công vũ bão của Arsenal sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả. Pháo thủ sẽ tận dụng tối đa sai lầm của đối phương để ra về với chiến thắng sát nút.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1 – 2 Arsenal

Tổng kết

Xoilac tổng hợp lại các nhận định, Arsenal vẫn là cái tên sáng giá hơn cho việc giành trọn 3 điểm nhờ bản lĩnh của một ứng viên vô địch và hỏa lực tấn công đa dạng. Các nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn Pháo Thủ ở kèo chấp và cửa Tài cho trận đấu này để tối ưu hóa cơ hội chiến thắng.